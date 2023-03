Le président azerbaïdjanais reçoit le président du Centre Roi Faisal pour la recherche et les études islamiques MIS A JOUR VIDEO

Bakou, 9 mars, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev a reçu le 9 mars S.A.R le prince Turki al-Faisal bin Abdulaziz Al Saud, président du Centre Roi Faisal pour la recherche et les études islamiques.

Lors de la rencontre, l’importance du 10e Forum global de Bakou a été évoquée et il a été noté la réputation du Centre international Nizami Gandjavi dans le monde augmentait d’année en année. Il a été indiqué que la participation des représentants d’un plus grand nombre de pays et d’organisations internationales à ce forum en étaient une parfaite illustration.

Le président du Centre Roi Faisal pour la recherche et les études islamiques a salué l’excellente organisation de la 10e édition du Forum global de Bakou.

Le chef de l’Etat a remercié le prince Turki al-Faisal bin Abdulaziz Al Saud d’avoir effectué hier une visite dans les territoires azerbaïdjanais libérés de l’occupation.

Le président Ilham Aliyev a salué le soutien politique et moral de l’Arabie saoudite à l'intégrité territoriale de l’Azerbaïdjan, y compris pendant la Guerre patriotique de 44 jours et dans la période d’après-guerre.

Le prince Turki al-Faisal bin Abdulaziz Al Saud a félicité le chef de l’Etat pour les travaux de restauration et de reconstruction de grande envergure réalisés dans les territoires azerbaïdjanais libérés. Il s’est dit profondément touché par la visite dans ces terres.

Au cours de l’entretien, les parties ont salué le développement réussi des relations d’amitié et de fraternité entre l’Azerbaïdjan et l'Arabie saoudite, et se déclarées convaincues que les relations bilatérales continueraient à se développer.