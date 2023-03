Le président azerbaïdjanais : Les différends entre pays doivent être résolus sur la base de l’intégrité territoriale et de la souveraineté

Bakou, 9 mars, AZERTAC

« Chaque conflit a sa propre histoire, a sa propre dynamique et a sa propre fin, mais il est important que les différends entre les pays soient résolus sur la base du droit international, de l’intégrité territoriale et de la souveraineté », a déclaré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev lors de son discours lors de la cérémonie d’ouverture de la 10e édition du Forum global de Bakou sur le thème « Le monde d’aujourd'hui : défis et espoirs ».

« Cela ne peut pas être changé par la force. C’est la position de l’Azerbaïdjan. Et cette position s’applique non seulement à notre cas, mais à tous les conflits dans le monde. Et nous articulons publiquement cette position », a souligné le chef de l’Etat.