Le président de la République reçoit la directrice exécutive du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida MIS A JOUR VIDEO

Bakou, 9 mars, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a reçu le 9 mars la directrice exécutive du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA), Winnie Byanyima.

Winnie Byanyima s’est dite ravie de participer au 10e Forum global de Bakou et a salué l’excellente organisation de l’événement. Elle a qualifié la création du Centre international Nizami Gandjavi d’initiative très importante et a souligné que la réputation de cette institution avait augmenté à l’échelle mondiale.

Le président Ilham Aliyev a noté que le Centre international Nizami Gandjavi avait commencé à fonctionner dans l’ancienne ville de Gandja, patrie du poète de génie azerbaïdjanais Nizami Gandjavi, ajoutant que le Centre s’était développé au cours des années suivantes, et cette année l’Azerbaïdjan accueillait déjà le 10e Forum global de Bakou.

Winnie Byanyima a félicité le chef de l’État, en tant que président du Mouvement des non-alignés, pour l’activité réussie et l’excellente organisation du sommet du Groupe de contact du Mouvement des non-alignés en réponse au COVID-19 à Bakou, affirmant que ce mouvement jouait un rôle important dans les relations internationales contemporaines.

La directrice exécutive a salué les succès de l’Azerbaïdjan en matière de santé, notamment la lutte contre les maladies infectieuses et le sida et, à ce titre, elle a souligné l’obtention de sérieux progrès dans la réalisation des objectifs de développement durable. Elle a demandé le soutien de l’Azerbaïdjan dans les projets que l’ONUSIDA devait mettre en œuvre sur le continent africain et dans d’autres pays.

Le président de la République a déclaré que plus d’un million d’Azerbaïdjanais avaient été expulsés de leurs foyers à la suite de l’agression arménienne au cours des premières années de l’indépendance du pays et qu’ils vivaient dans des villes de tentes. Le président Ilham Aliyev a noté que la situation économique de l’Azerbaïdjan était à un niveau bas à l’époque et que le pays avait été confronté à de graves difficultés, ajoutant que les organisations internationales avaient fourni du soutien à l’Azerbaïdjan à cette époque-là. Le président Ilham Aliyev a souligné que l’Azerbaïdjan avait contribué aux programmes d’aide internationaux, devenant ainsi le pays donateur. Le chef de l’Etat a dit que l'Azerbaïdjan coopérait étroitement avec les agences concernées des Nations Unies et les soutenait.