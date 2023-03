Clôture officielle des festivités de célébration du Caire capitale de la culture dans le monde islamique

Bakou, 11 mars, AZERTAC

L’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) et le ministère égyptien de la Culture ont officiellement conclu les festivités de célébration du Caire capitale de la culture dans le monde islamique, au Centre des arts Hanager de l’Opéra égyptienne, par la remise des prix de la première section du concours de photographie Turathy et l’inauguration de l’exposition comprenant les œuvres participant au concours, selon le site web de l’ICESCO.

La cérémonie, qui a vu la participation de fonctionnaires, ambassadeurs, personnalités publiques, écrivains, penseurs et artistes de haut niveau, a débuté ce vendredi 10 mars 2023 avec l’hymne national de la République Arabe d’Égypte, suivi de la projection d’un film documentaire intitulé : « Le Caire, capitale de la Culture dans le monde islamique », documentant les activités tenues dans le cadre de cette célébration tout au long de 2022.

Dans son allocution, Dr Nevine Al-Kilani a remercié l’ICESCO pour son grand soutien aux activités de célébration, soulignant qu’elles avaient un caractère unique et couvraient différents types d’arts.

Elle a ajouté que le choix du Caire capitale de la culture dans le monde islamique était l’aboutissement de sa position unique en tant que lieu de rencontre des cultures à travers les époques successives, centre important pour la culture et la créativité et point de convergence culturelle entre l’Orient et l’Occident.

Dr Salim M. AlMalik, Directeur général de l’ICESCO, a débuté son allocution en remerciant Son Excellence Abdel Fattah Al-Sisi, Président de la République Arabe d’Égypte, pour ses efforts de promotion des différents aspects de la culture, soulignant que 159 activités ont été réalisées lors de cette célébration.

Il a réaffirmé que l’ICESCO a toujours les rêves du Caire dans son aspiration vers l’avenir, et mis en œuvre nombre de programmes dans ce cadre, au premier rang desquels figurent les sessions de formation sur l’utilisation des applications de l’intelligence artificielle dans la préservation des joyaux du patrimoine historique, l’octroi de bourses universitaires pour la préservation des antiquités, et le programme de formation des enseignants à travers le projet de certification professionnelle internationale dans l’enseignement.

Il a souligné aussi que le message adressé par le Caire cette année s’est traduit dans la restauration de son rôle historique influent, la confirmation de son rayonnement culturel et le renouvellement de l’action culturelle. Il a remercié tous ceux qui ont contribué au succès de la célébration, et conclu son allocution en récitant un poème intitulé : « La capitale des capitales », qu’il avait rédigé à cette occasion.

Par la suite, Dr AlMalik et Dr Al-Kilani ont rendu hommage aux membres du jury du concours de photographie Turathy, et remis les prix dudit concours dans sa première catégorie sur le patrimoine architectural et urbain du Caire, lancé par l’ICESCO et le Ministère égyptien de la Culture, représenté par l’Organisation nationale pour l’harmonie urbaine. Le premier prix a été décerné à M. Mustafa Al-Shorbagi, le deuxième à Mme Doaa Adel, tandis que le troisième a été attribué à Mme Amal Matar. Le prix d’encouragement a été décerné à M. Fadi Qudsi et Mme Marwa Hussein. Il a été décidé de remettre les prix de la deuxième catégorie du concours, sur le patrimoine des villes du monde islamique, lors d’une cérémonie prévue au siège de l’ICESCO à Rabat.

Par la suite, a été inaugurée l’exposition relative au concours Turathy, qui comprend les œuvres participant à cette compétition.