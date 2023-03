Le président Ilham Aliyev : Toutes les formes et manifestations de séparatisme sont inacceptables

Bakou, 14 mars, AZERTAC

« Le représentant désigné par l’Azerbaïdjan a rencontré les habitants de la région azerbaïdjanaise du Karabagh le 5 mars et les représentants de la communauté arménienne du Karabagh ont été invités par l’Administration présidentielle de la République d’Azerbaïdjan à Bakou pour poursuivre les contacts sur leur réintégration et la mise en œuvre d’un certain nombre de projets d’infrastructure », a déclaré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev lors de sa rencontre avec son homologue allemand Frank-Walter Steinmeier élargie aux deux délégations.

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a dit que toutes les formes et manifestations de séparatisme étaient inacceptables et a mis en valeur l’importance de démontrer une position unifiée par rapport aux tendances séparatistes.