Lancement de la session de formation de l’ICESCO pour le renforcement des capacités des professionnels de l’environnement en Indonésie

Bakou, 15 mars, AZERTAC

Mardi 14 mars 2023, a été lancée la session de formation sur la recherche de solutions d’adaptation au changement climatique et d’atténuation de ses répercussions pour préserver la biodiversité et réhabiliter les communautés locales, organisée par le Secteur des Sciences et de la Technologie de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO), en partenariat avec l’Agence nationale pour la recherche et l’innovation, et l’Association de l’homme et de la biosphère d’Indonésie, au profit de plus de 200 professionnels de l’environnement, selon le site web de l’ICESCO.

Lors de la séance d’ouverture de la session, qui durera trois jours, en présentiel à Semarang, en Indonésie, et à distance via visioconférence, Dr Foued El Ayni, Directeur de programmes au Secteur des Sciences et de Technologie de l’ICESCO, a passé en revue les efforts de l’Organisation pour soutenir les politiques de ses États membres en matière de protection de l’environnement. Il a également souligné l’importance du renforcement des capacités des professionnels de ce domaine, afin de promouvoir les mécanismes permettant de faire face aux catastrophes naturelles et aux effets négatifs du changement climatique, et les moyens d’adaptation.

La session de formation comprend une exposition de produits locaux au profit des jeunes et des femmes, pour encourager les efforts visant à développer des projets capables de s’adapter aux effets négatifs du changement climatique, ainsi que la plantation de 200 arbres dans le parc national du mont Merbabu, en Indonésie.