Le président azerbaïdjanais : L’Azerbaïdjan et la Türkiye continueront de se soutenir

Bakou, 16 mars, AZERTAC

« L’Azerbaïdjan et la Türkiye ont toujours été l’un à côté de l’autre dans les jours heureux et tristes. Et ça sera le cas à l'avenir », a déclaré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans de son allocution au cours du sommet extraordinaire des chefs d’État de l’Organisation des États turciques à Ankara.

« Le soutien politique, diplomatique et moral du président Recep Tayyip Erdogan à l’Azerbaïdjan depuis les premières heures jusqu’au dernier jour de la Seconde guerre du Karabagh de 2020 nous a donné une force supplémentaire. En même temps, pendant la guerre de 44 jours, tout le peuple turc s’est tenu aux côtés de l’Azerbaïdjan. Des milliers de messages de soutien et de félicitations de la Türkiye sont venus à la fois pendant la guerre et après notre victoire historique », a souligné le chef de l’Etat.

« En juin 2021, la déclaration de Choucha entre la Türkiye et l’Azerbaïdjan a été signée dans la ville de Choucha, la couronne du Karabagh, et nos relations ont été officiellement hissées au niveau d’une alliance », a souligné le président.