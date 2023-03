Ilham Aliyev : Chaque plan ignoble contre nous serait confronté à notre ferme volonté et à notre armée victorieuse

Bakou, 18 mars, AZERTAC

« Pendant la Seconde guerre du Karabagh, tant de pressions ont été exercées sur nous et tant d’aide a été fournie à l’Arménie. Plusieurs avions-cargos remplis d’armes étaient envoyés quotidiennement en Arménie. Des mercenaires de pays étrangers y étaient envoyés. Les alliés de l’Arménie ont essayé de nous arrêter de différentes manières », a affirmé le président de la République Ilham Aliyev en adressant ses vœux de Novrouz au peuple azerbaïdjanais le 18 mars dans le village de Talych de la région de Terter.

« Mais personne ne pouvait nous empêcher. On ne peut pas nous empêcher même aujourd’hui et on ne le pourra ni demain », a souligné le chef de l’Etat.

« Chaque plan ignoble contre nous serait confronté à notre ferme volonté, notre ferme politique et notre armée victorieuse », a-t-il déclaré.