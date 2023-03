Ministère des Affaires étrangères : L’Arménie doit abandonner sa rhétorique agressive

Bakou, 20 mars, AZERTAC

« Nous condamnons fermement la récente provocation militaire de l’Arménie et exigeons qu’elle abandonne sa rhétorique agressive devenue plus fréquente ces derniers jours et qu’elle arrête ce genre d’actes qui augmentent la tension dans la région », a déclaré le ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères en réponse à la provocation militaire commise par l’Arménie dans la région azerbaïdjanaise située à la frontière avec ce pays.

« L’Arménie devrait cesser d’abuser de la présence de la mission d’observation civile de l’Union européenne sur ses territoires pour accroître les tensions dans la région et dissimuler ses provocations militaires », a rapporté le ministère.

Selon les informations du Service national de protection des frontières de la République d’Azerbaïdjan, le 20 mars, un soldat azerbaïdjanais a été blessé par un coup de feu ouvert de la part des unités des forces armées arméniennes stationnées en direction du village de Nerkin-And de la région de Gafan sur les positions de troupes frontalières du Service national de protection des frontières de la République d’Azerbaïdjan situées sur la hauteur d’Aghbachyourd de la région de Zenguilan.