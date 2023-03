Communiqué de la Présidence de la République

Le Président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a reçu le 21 mars un coup de fil du Secrétaire d’État américain, Antony Blinken.

Au cours de l’entretien téléphonique, la situation sur la route Latchine-Khankendi en Azerbaïdjan a fait l’objet de discussions. Le Président azerbaïdjanais a noté que le passage de plus de 4 700 véhicules, des personnes ayant besoin de l’aide médicale et leurs accompagnants avait été assuré depuis le 12 décembre 2022 par le biais du contingent russe de maintien de la paix et du Comité international de la Croix-Rouge. Par conséquent, l’information sur un prétendu blocus de la route constitue une fausse propagande de l’Arménie.

Le Président azerbaïdjanais a souligné qu’il était très préoccupant que l’Arménie utilise une route auxiliaire menant à la route de Latchine pour effectuer des transports militaires illégaux, la rotation du personnel dans les territoires azerbaïdjanais où des soldats russes de maintien de la paix sont temporairement stationnés, ainsi qu’environ 10 000 militaires des forces armées arméniennes soient encore présents sur le territoire azerbaïdjanais. A cet égard, le chef de l’Etat a souligné la nécessité d’établir un poste de contrôle frontalier à l’extrémité de la route de Latchine de l’Azerbaïdjan, à la frontière avec l’Arménie.

Le Président Ilham Aliyev a déclaré que la partie arménienne avait récemment abusé de la présence de la mission de l’Union européenne dans ce pays pour poursuivre une politique visant à aggraver délibérément la situation, soulignant les violations intensives du cessez-le-feu par les forces armées arméniennes et les groupes armés arméniens illégaux le long de la frontière entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie et dans les territoires azerbaïdjanais où les soldats russes de maintien de la paix sont temporairement stationnés.

Le Président Ilham Aliyev a noté que deux militaires azerbaïdjanais avaient été tués à la suite d’une provocation commise par des groupes arméniens illégaux le 5 mars 2023, tandis qu’un soldat du Service national de protection des frontières de la République d’Azerbaïdjan avait été blessé à la suite d’une deuxième provocation arménienne perpétrée dans la partie de la frontière azerbaïdjano-arménienne traversant le territoire de la région de Zenguilan, le 20 mars, jour de la fête de Novrouz.

Le Président Ilham Aliyev a souligné que l’Azerbaïdjan était pleinement attaché à l’agenda de la paix, était prêt pour la normalisation des relations avec l’Arménie et la signature prochaine d’un traité de paix, ajoutant que le texte du traité de paix représentant les dernières propositions et amendements avait été présenté à la partie arménienne.

Le chef de l’Etat a dit apprécier hautement les efforts des Etats-Unis et personnellement du Secrétaire d’Etat Antony Blinken dans ce sens.

Le Secrétaire d’État Antony Blinken a une fois de plus souligné que les États-Unis poursuivraient leurs efforts visant la normalisation des relations et la signature d’un traité de paix entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie.

Dans le prolongement de la réunion tenue à Munich, le chef de l’Etat a rappelé que l’Azerbaïdjan était prêt pour des contacts avec les résidents arméniens du Karabagh, notant que l’Administration présidentielle de la République d’Azerbaïdjan les avait invités à Bakou pour poursuivre les contacts sur la réintégration et discuter des projets d’infrastructure.