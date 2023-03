Journée mondiale de l’eau : L’ICESCO appelle à investir dans la technologie moderne pour assurer la gouvernance des ressources en eau

Bakou, 21 mars, AZERTAC

Le 22 mars, le monde célèbre la Journée mondiale de l’eau, qui s’inscrit cette année sous le thème : « Accélérer le changement », en vue de souligner l’importance de sensibiliser à la nécessité que chaque individu ait accès à l’eau potable et soutenir le 6ème des objectifs de développement durable (ODD), qui vise à fournir l’eau et l’assainissement pour tous, selon le site web de l’ICESCO.

L’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) saisit cette occasion pour souligner son engagement à soutenir les programmes et initiatives visant à garantir le droit de toutes les catégories à une eau salubre et propre, et assurer la gouvernance des ressources en eau, afin de contribuer à la réalisation des ODD liés à la qualité et à la gestion de l’eau. En effet, les statistiques indiquent que plus de 2 milliards de personnes dans le monde n’ont pas accès à l’eau potable, tandis que 4,2 milliards de personnes manquent de services d’assainissement, d’où l’importance primordiale de la gouvernance des ressources en eau et du renforcement des infrastructures d’assainissement, notamment en pleine aggravation des répercussions du changement climatique sur le secteur de l’eau, et étant donné que de nombreux pays souffrent de pénurie d’eau et de sécheresses récurrentes.

Dans ce contexte, l’ICESCO appelle les pays à coopérer sur les questions liées à l’eau et au développement durable, en fédérant leurs efforts et ceux des organisations, institutions et centres de recherche internationaux et régionaux en vue d’élaborer et de mettre en œuvre des politiques, programmes et projets fondés sur les technologies modernes, l’innovation et les énergies renouvelables pour relever les défis environnementaux et faire face à la pauvreté en eau.

Dans le cadre du grand intérêt qu’elle accorde aux questions de l’eau, l’ICESCO a lancé nombre de programmes pour contribuer à l’amélioration de la gestion des ressources en eau dans ses États membres, au premier rang desquels son programme d’amélioration de la qualité de l’eau et des services d’assainissement dans 1000 écoles rurales au sein de divers pays du monde islamique.

À l’occasion de cette Journée mondiale, l’ICESCO réaffirme son soutien continu à ses États membres pour qu’ils puissent investir dans les systèmes de gestion de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène publique, le but est d’assurer la sécurité de l’eau, de garantir le développement socioéconomique et d’atteindre la sécurité alimentaire dans le monde islamique.