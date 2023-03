Le président pakistanais présente ses voeux de Novrouz au président et au peuple azerbaïdjanais

Bakou, 22 mars, AZERTAC

Le président de la République islamique du Pakistan, Arif Alvi, a adressé ses vœux au président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, et au peuple azerbaïdjanais à l’occasion de la fête de Novrouz.

« Au nom du peuple pakistanais et en mon nom propre, je présente mes vœux de Novrouz à mon frère Ilham Aliyev, président de la République d’Azerbaïdjan, et au peuple azerbaïdjanais ! je prie Allah le Très-Haut de leur accorder la paix et la prospérité », a publié le président pakistanais Arif Alvi sur son compte Twitter.