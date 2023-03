Le Forum « Femmes, développement et paix » en Mauritanie appelle à renforcer le rôle des femmes dans l’entrepreneuriat

Bakou, 23 mars, AZERTAC

Les participants au Forum « Femmes, développement et paix », tenu par l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) en partenariat avec la Commission nationale mauritanienne pour l’éducation, les sciences et la culture dans la capitale Nouakchott, ont convenu à l’unanimité de l’importance de la participation des femmes dans le processus économique, de l’échange d’idées et de bonnes pratiques afin de renforcer le rôle des femmes mauritaniennes dans l’entrepreneuriat, ainsi que de la préservation du patrimoine culturel et la consolidation de la paix, selon le site web de l’ICESCO.

Les travaux de ce Forum, tenu lundi 20 mars 2023 sous l’égide du ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement et du Conseil Régional de Nouakchott, dans le cadre de la célébration de Nouakchott capitale de la culture dans le monde islamique pour 2023, ont débuté par la récitation de versets du Saint Coran, suivie d’une allocution vidéo de Dr Salim M. AlMalik, Directeur général de l’ICESCO, dans laquelle il a souligné que la réhabilitation femmes au niveau socioéconomique et l’investissement dans la santé et l’éducation contribuent concrètement à lutter contre la pauvreté et à bâtir des sociétés prospères et avancées pour les générations futures.

Il a souligné que ce Forum représente une importante pierre angulaire qui vient s’ajouter aux nombreux programmes et initiatives organisés par l’ICESCO, saluant les efforts des États membres de l’Organisation dans l’amélioration du statut de la femme, dont notamment la République islamique de Mauritanie qui adopte une orientation stratégique ayant permis de réaliser des initiatives pionnières dans ce domaine.

Le Directeur général de l’ICESCO a conclu son allocution en réaffirmant la volonté de l’Organisation de progresser dans la mise en œuvre de la stratégie de réhabilitation des femmes, à travers des programmes et projets aux effets tangibles.

Dans son allocution, M. Mohamed Ould Sidi Abdallah, Secrétaire général de la Commission nationale mauritanienne pour l’éducation, les sciences et la culture, a souligné que le Forum célèbre les femmes mauritaniennes qui ont prouvé leur présence dans les domaines des sciences, du patrimoine et de la paix.

Mme Fatimetou Abdel Malick, Cheffe de la région de Nouakchott, a prononcé un discours dans lequel elle a souligné que le gouvernement mauritanien a lancé nombre de programmes et d’initiatives visant à réhabiliter les femmes et à renforcer leur présence dans divers domaines. De même, Mme Al-Zeina Mohamed Al-Amine, conseillère au ministère mauritanien des Affaires sociales, de l’Enfance et de la Famille, a précisé que la réalisation du développement passe par la complémentarité des rôles entre toutes les composantes de la société.

Dans son intervention, Mme Aminatou Mint Zeidan, membre de la promotion 2022 du Programme de l’ICESCO de formation au leadership pour la paix et la sécurité, a partagé son expérience dans le Programme, soulignant qu’il lui a permis d’acquérir nombre de compétences importantes.

Lors d’une séance intitulée : « Les femmes, actrices du développement et de la paix », Mme Ramata Almamy Mbaye, Cheffe du Secteur des sciences sociales et humaines à l’ICESCO, a passé en revue les principaux indicateurs et statistiques relatifs à la condition des femmes en Afrique, ainsi que les principaux programmes et initiatives de l’ICESCO visant à renforcer le rôle des femmes.

En conclusion, a été projetée une vidéo produite par l’ICESCO sur le Programme de formation des femmes et des jeunes au leadership pour la paix et la sécurité.