Signature d’un accord de création de la chaire ICESCO à l’Université nationale des sciences et technologie au Pakistan

Bakou, 24 mars, AZERTAC

L’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) et l’Université nationale des sciences et technologie (NUST) en République islamique du Pakistan ont signé un accord de création de la chaire ICESCO dans le domaine de la science des données et de l’analyse commerciale à l’Université, dans le cadre de soutien et de promotion du partenariat entre l’Organisation et l’Université. L’objectif est de contribuer au développement de programmes et projets dans les domaines d’analyse des données, de télédétection et de sciences nouvelles, et de faciliter la coopération et l’échange d’expertise entre les chercheurs et les professeurs spécialisés dans les universités et institutions de l’enseignement supérieur dans les États membres de l’ICESCO, selon le site Internet de l’ICESCO.

L’accord a été signé mercredi 22 mars 2023 au siège de l’Université à Islamabad, par Dr Salim M. AlMalik, Directeur général de l’ICESCO et M. Javed Mahmood Bukhari, Recteur de l’Université, en présence de la délégation de l’ICESCO et de nombre de doyens des facultés et professeurs de l’Université.

Cet accord prévoit la promotion de la recherche scientifique pour trouver des solutions pratiques aux défis auxquels sont confrontés les projets d’entreprise locaux, en recourant à la science des données et à la technologie de commercialisation, ainsi que le développement de la coopération grâce à des partenariats avec des universitaires spécialisés, des parties gouvernementales et des entrepreneurs industriels. Il vise également à développer les capacités de la main-d’œuvre dans le domaine de l’intelligence artificielle et de la science des données, à travers des sessions de formation et des travaux pratiques, ainsi qu’à mobiliser les ressources nécessaires au développement de la recherche scientifique et des applications pratiques relatives à la science des données dans le secteur entrepreneurial.

Lors de la cérémonie de signature, Dr AlMalik a prononcé un discours dans lequel il a indiqué que l’ICESCO cherche dans sa nouvelle vision à suivre l’évolution mondiale, en créant et en soutenant les chaires universitaires scientifiques spécialisées, notamment dans les domaines des sciences, de télédétection, de systèmes d’information et d’IA. Il a également mis l’accent sur la nécessité pour les universités d’accompagner les évolutions du marché du travail et des métiers de demain et d’investir dans les domaines de savoir au servir de ses États membres.

Après la signature, le recteur de l’Université a accompagné Dr AlMalik dans une visite des centres d’incubateurs des sciences et d’innovation, qui reçoivent le soutien de partenaires internationaux, qui parrainent les projets d’entrepreneurs et d’innovateurs dans le domaine des sciences et de l’entrepreneuriat.

Au terme de la visite, Dr AlMalik s’est félicité de ce qu’il a pu apprendre et découvrir et a salué l’Université nationale des sciences et technologie, qui est l’une des universités pakistanaises les mieux classées, et le rôle de ses centres de recherche et d’innovation dans le renforcement de la recherche au Pakistan.