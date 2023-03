ARTE : C’est l’heure du retour au Karabagh

Paris, 25 mars, AZERTAC

La chaîne culturelle européenne ARTE a préparé un reportage intitulé « Azerbaïdjan : Karabakh, l’heure du retour », qui parle de la restauration des territoires libérés de l’occupation arménienne.

Des journalistes de la chaîne ont effectué une visite en Azerbaïdjan pour aborder les événements qui se déroulent au Karabagh après la Guerre de 44 jours.

Dans ce reportage, on parle des années 1990, où la première guerre entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan avait déplacé 750 000 personnes en Azerbaïdjan. Et pendant 30 ans, le régime de Bakou avait promis à ces déplacés un « Grand retour » au Karabagh. Aujourd’hui, côté azerbaïdjanais, seules quelques familles ont pu revenir habiter dans la région.

Le Karabagh reste une zone militaire, et une source de tensions. Un traité de paix n’a toujours pas été signé entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan et début 2023, les négociations sont dans l’impasse. L’Azerbaïdjan affirme vouloir un avenir prospère pour le Karabagh, fait construire des routes, des maisons, des écoles dans les territoires repris en 2020 - des territoires en ruines où la vie et la paix n’ont pas encore leur place.