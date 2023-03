Bakou, 27 mars, AZERTAC

Le 27 mars, c’est la Journée mondiale du théâtre.

C'est à Vienne en 1961 au cours du 9ème Congrès mondial de l'Institut International du Théâtre que sur la proposition de Arvi Kivimaa faite au nom du Centre finlandais a été créée une Journée mondiale du théâtre.

Depuis 1962, chaque année, le 27 mars, la Journée mondiale du théâtre est célébrée dans le monde entier.

Chaque année, une personnalité exceptionnelle du théâtre ou une personne exceptionnelle de cœur et d'esprit d'un autre domaine est invitée à partager ses réflexions sur le théâtre et l'harmonie internationale. Ce que l'on appelle le message international est traduit dans plus de 50 langues, lu pour des dizaines de milliers de spectateurs avant les représentations dans des théâtres à travers le monde, et imprimé dans des centaines de journaux quotidiens.