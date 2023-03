L’OCI condamne un énième acte de provocation consistant à bruler des exemplaires du Saint Coran

Bakou, 27 mars, AZERTAC

Le Secrétariat général de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) a vigoureusement condamné les récents actes de provocation consistant à brûler des exemplaires du Saint Coran, qui ont eu lieu à deux endroits différents à Copenhague, la capitale du Danemark, le vendredi 24 mars 2023, indique le site officiel de l’OCI.

Le Secrétariat général de l'OCI a estimé que de telles provocations par le même individu et des groupes d'extrême droite, sous couvert de la liberté d'expression, visaient à propager la haine et l'intolérance à l’encontre de l'islam et les musulmans.

Le Secrétariat général de l'OCI exhorte les autorités danoises à prendre les mesures nécessaires contre les auteurs de ce crime de haine et à prévenir de telles provocations.