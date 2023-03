Joseph Biden félicite le président Ilham Aliyev à l’occasion de la fête de Novrouz

Bakou, 27 mars, AZERTAC

Le président américain Joseph Biden a envoyé une lettre de félicitations au président de la République Ilham Aliyev à l’occasion de la fête de Novrouz.

Joseph Biden a adressé, au nom du peuple américain, ses meilleurs vœux de Novrouz au chef de l’Etat, ainsi qu'au peuple azerbaïdjanais.

« Au cours de l'année dernière, l'Azerbaïdjan et les États-Unis se sont unis pour faire progresser la sécurité énergétique et relever les défis transnationaux qui affectent nos deux peuples. Cette année, alors que nous célébrons l’arrivée du printemps et les nouveaux départs, j'ai hâte d'approfondir l'amitié entre nos peuples. Et en cette saison de renouveau et de réflexion, les États-Unis réaffirment leur soutien à une paix durable entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, qui favorisera la sécurité et la prospérité dans tout le Caucase du Sud pour les générations à venir. », lit-on dans la lettre de félicitations du président américain.