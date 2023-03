Appel à l’action de l'ONU en faveur de l’initiative « Une seule santé »

Bakou, 27 mars, AZERTAC

Les récentes urgences sanitaires internationales telles que la pandémie de COVID-19, les épidémies d’Ebola et les menaces permanentes d’autres zoonoses, la sécurité alimentaire, les problèmes de résistance aux antimicrobiens (RAM), ainsi que la dégradation des écosystèmes et le changement climatique démontrent clairement la nécessité de systèmes de santé résilients et d’une action mondiale accélérée, ont souligné lundi des organisations internationales, indique le site web de l’ONU.

Selon la Quadripartite - l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et l’Organisation mondiale de la Santé animale (OMSA) – la construction d’une planète plus saine, passe par agir d’urgence pour des engagements politiques vitaux, des investissements plus importants et une collaboration à tous les niveaux.

L’initiative « Une seule santé » est considérée comme la principale approche pour relever ces défis urgents et complexes auxquels la planète est confrontée.

Lors de leur première réunion annuelle en face à face, les dirigeants de ces quatre organisations ont ainsi lancé un appel sans précédent en faveur d’une action mondiale renforcée.

Gouvernance intersectorielle

Dans cet appel à l’action, les dirigeants quadripartites invitent instamment tous les pays et les principales parties prenantes à accorder la priorité à l’approche « Une seule santé » dans l’agenda politique international. L’objectif est d’adopter et promouvoir une gouvernance intersectorielle renforcée de la santé.

L’approche « Une seule santé » devrait notamment servir de principe directeur dans les mécanismes mondiaux, y compris dans le nouvel instrument de lutte contre la pandémie et le fonds de lutte contre la pandémie, afin de renforcer la prévention, la préparation et l’intervention en cas de pandémie.

Il s’agit aussi d’un plan d’action conjoint quadripartite en faveur de l’unité d’action sanitaire, afin de favoriser une mise en œuvre plus large dans les secteurs concernés. Il faut mettre en place des effectifs intersectoriels pour l’initiative « Une seule santé » qui disposent des compétences, des capacités et des aptitudes nécessaires pour prévenir, détecter et contrôler les menaces pour la santé et y répondre de manière efficace.

Ces quatre organisations appellent au renforcement et au soutien de la prévention des pandémies et des menaces sanitaires à la source, en ciblant les activités et les lieux qui augmentent le risque de propagation des zoonoses entre les animaux et les humains.

Pour cela, il faut accroître l’investissement et le financement des stratégies et des plans « Une seule santé » en assurant une mise en œuvre à grande échelle à tous les niveaux, y compris le financement de la prévention des menaces sanitaires à la source.