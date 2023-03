Le Musée national du Qatar lance le Musée virtuel

Bakou, 29 mars, AZERTAC

Le Musée national du Qatar a lancé NMoQ Explorer, un musée virtuel développé en coopération avec Microsoft, pour offrir une expérience en ligne interactive qui permet de visualiser sa collection diversifiée de riches collections patrimoniales et d’artefacts précieux, selon le site web de l’UNA, Union des agences de presse de l’OCI.

Le NMoQ Explorer, dont le lancement coïncide avec la célébration du quatrième anniversaire de la fondation du Musée national du Qatar, est conçu pour refléter l'approche interactive et immersive qui caractérise l'environnement du musée, et passe en revue les précieux fonds du musée dans les moindres détails avec une carte des sites archéologiques les plus importants du pays, des époques historiques et de leurs découpages temporels, et des outils les plus importants qui distinguent chacun d'entre eux. Et cela selon une nouvelle approche de classification soutenue par un outil de recherche cognitive entièrement évolutif grâce à des technologies de l’intelligence. Ainsi, le musée virtuel, que chacun sans exception peut visiter et déambuler dans ses pages, offre une expérience de communication innovante avec les visiteurs qui les fait passer en douceur entre l'espace, le temps et les choses.

Avec le lancement prochain de la version virtuelle de l'explorateur NMoQ, les utilisateurs pourront parcourir le contenu dans n'importe quelle langue via un chatbot multilingue.

En offrant des expériences virtuelles interactives en ligne, le navigateur transcende les frontières habituelles entre les mondes réel et virtuel, ouvrant l'espace muséal à divers publics, tant locaux qu'internationaux, et fournissant une ressource éducative unique pour les étudiants.

À l'occasion du lancement du nouveau navigateur, Son Excellence Cheikha Amna bint Abdulaziz Al Thani, vice-présidente exécutive par intérim des musées, des collections et de la protection du patrimoine et directrice du Musée national du Qatar, a déclaré que la version en ligne innovante du Musée national du Qatar et ses collections archéologiques est le premier projet de ce type au Qatar.

Elle a ajouté : « Grâce à ce projet, nous avons dédié les capacités de la technologie intelligente pour améliorer l'expérience de visite des musées sur Internet. Cette innovation conjointe confirme l'engagement du Musée national du Qatar envers l'engagement communautaire et l'engagement communautaire, et vise à accélérer la réalisation de notre vision d'être un musée avec un impact durable, et à partager avec notre public une nouvelle plate-forme de participation et d'apprentissage.