Lors d’une soirée célébrant l’amour du Prophète, les « Poèmes de Lumière » illuminent le ciel de l’ICESCO à l’occasion de la Journée mondiale de la poésie

Bakou, 30 mars, AZERTAC

Lors d’une soirée ramadanesque spéciale, le siège de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) à Rabat a accueilli une grande célébration internationale, au cours de laquelle un groupe de poètes créatifs de tout le monde islamique ont récité les « Poèmes de Lumière » pour louer le Prophète (PSL), et exprimer leur amour envers le meilleur des créatures, selon le site web de l’ICESCO.

La célébration, organisée par l’ICESCO, mardi 28 mars 2023 pour célébrer la Journée mondiale de la poésie, a connu une présence de haut niveau de responsables, d’écrivains, de poètes et d’un large public. Elle a démarré par la récitation de versets du Saint Coran, suivie d’une présentation par l’Ambassadeur Khalid Fathalrahman, Chef du Centre de Dialogue civilisationnel de l’ICESCO, dans laquelle il a indiqué que l’Organisation célèbre chaque année la Journée mondiale de la poésie, et qu’elle a consacré la célébration de cette année aux poèmes de Lumière qui chantent les vertus et valeurs de notre Prophète Mohammad (PSL).

Dans son allocution, Dr Salim M. AlMalik, Directeur général de l’ICESCO, a souligné qu’aujourd’hui nous avons besoin davantage d’œuvres créatives et littéraires qui nous rappellent la beauté, la tolérance, la justice, l’équité et l’altruisme de la lumière du Prophète, et les valeurs de miséricorde et de tolérance.

Il a aussi loué les qualités et les vertus de modestie et de clairvoyance du Saint Prophète Mohammad (PSL), et son approche pour instaurer la sérénité, la tranquillité, la fermeté, l’honnêteté, la sincérité, la fierté et l’originalité, et sa lumière éternelle qui traverse les âges et rayonne de chaque parole et de chaque acte.

Il a également exprimé ses remerciements et sa considération aux poètes participant à la célébration, qui chantent l’amour et les mœurs du Prophète, indiquant que la célébration est un message à toutes les parties du monde, que nous aimons et nous chérissons notre Prophète Mohammad, et nous suivons son exemple.

Dr AlMalik a annoncé que l’Organisation a créé le Forum de la poésie dans le monde islamique, qui célèbre les questions de poésie, soutient les poètes, et fait de la Journée mondiale de la poésie une occasion annuelle pour honorer et célébrer les meilleurs poèmes, à chaque fois dans l’une des capitales du monde islamique.

Après son discours, Dr AlMalik a récité le poème « Nour Al-Qouloub », qu’il a composé dans l’amour et la louange du Prophète (PSL).

Après cela, a été projetée une vidéo réalisée par l’ICESCO sur les poèmes faisant l’éloge des vertus honorables du Prophète (PSL), ainsi que de son approche et ses mœurs, suivie d’une séquence d’Inshad. Ensuite, les poètes suivants ont rejoint la scène pour réciter leurs poèmes qui décrivent et louent le Prophète (PSL), en arabe, anglais et français : le Syrien Anas Al-Daghim, le Saoudien Ahmed Abdullah al-Salem, l’Omanais Yusuf bin Abdul Qadir Al-Kamali et le Sénégalais Mohamed Lamine Joub, le Mauritanien Nabhani Ould Amghar, la Maldivienne Amina Nina, la Soudanaise Rawdat Al Hajj, le Marocain Rachid Yacouti, la Tunisienne Soumaya Yacoubi, le Camerounais Soliman Soliman, le Yéménite Wajdi bin Mubarak bin Karama Bahreesh, le Bahreïni Khalifa Bin Arabi, la Marocaine Khadija Saidi, la Libanaise Bechara Sebaaly et l’Ambassadeur Khalid Fatalrahman, tous présentés par le poète et animateur marocain Ahmad Al-Harichi.