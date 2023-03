Tel-Aviv : le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères reçu par le président israélien

Tel-Aviv, 30 mars, AZERTAC

Dans le cadre de sa visite officielle dans l’État d’Israël, le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Djeyhoun Baïramov, a été reçu par le président israélien Isaac Herzog.

Au cours de l’entretien, les discussions ont porté sur les questions d’actualité de l’agenda de coopération bilatérale et multilatérale entre l’Azerbaïdjan et Israël, ainsi que la situation régionale et internationale.

Le ministre Djeyhoun Baïramov a évoqué avec satisfaction le programme de coopération bilatérale des deux pays dans divers domaines, notamment dans les domaines politique, économique, sécuritaire, culturel, éducatif, des hautes technologies, de la cybersécurité et autres au cours des 30 dernières années depuis l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Il a affirmé que les contacts étroits entre les leaders azerbaïdjanais et israélien jouaient un rôle important dans le développement des relations.

Le ministre azerbaïdjanais a déclaré que l’ouverture en Israël des bureaux de représentation commerciale et touristique en 2021 et de l’ambassade d’Azerbaïdjan en 2023 est un indicateur du développement des relations entre les deux pays.

Le ministre des Affaires étrangères a souligné l’importance des consultations politiques régulières et des visites réciproques de haut niveau entre l’Azerbaïdjan et Israël en termes de développement des relations bilatérales.

Le ministre Djeyhoun Baïramov a donné un aperçu de la situation actuelle dans la région dans la période post-conflit, ainsi que des travaux de restauration et de construction à grande échelle menés par l’Azerbaïdjan dans les territoires libérés de l’occupation arménienne. Il a également fourni des informations sur les provocations militaires et politiques commises par l’Arménie, des menaces continues de mines et du fait que l’Arménie n’a pas encore retiré ses forces armées des territoires de l'Azerbaïdjan. Le ministre a également souligné que l'Arménie avait poursuivi la rhétorique et les activités agressives ces dernières semaines, ajoutant que l’Azerbaïdjan était déterminé à établir la paix et la sécurité dans la région, ainsi qu’à assurer la réintégration des résidents arméniens.

Le président Isaac Herzog a noté qu’Israël attachait de l’importance au développement des relations avec l’Azerbaïdjan en tant que partenaire stratégique. Il a qualifié les traditions d’amitié et de solidarité existant entre les peuples des deux pays d’élément important des relations en développement entre l’Azerbaïdjan et Israël. Le président israélien a salué la contribution positive de la communauté juive vivant en Azerbaïdjan aux relations bilatérales. Il s’est dit convaincu que l’ouverture de l’ambassade d’Azerbaïdjan en Israël jouerait un rôle important dans le développement futur des relations.

Au cours de l’entretien, les parties ont également échangé sur des questions régionales d’intérêt commun.