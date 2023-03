Le Directeur général de l’ICESCO appelle à concilier les éléments de l’authenticité et la promotion de l’innovation et la créativité

Bakou, 31 mars, AZERTAC

Le Directeur général de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) a affirmé que les programmes et projets lancés et cours de réalisation par l’Organisation sont le fruit d’une action consultative continue avec les commissions nationales dans les États membres, et visent à contribuer au renforcement des capacités et à encourager la créativité et l’innovation, dans un monde orienté vers un nouveau modèle de développement, dans lequel les nouveaux métiers et les technologies de l’intelligence artificielle constituent un axe majeur.

Ces propos relèvent de son allocution prononcée mercredi 29 mars 2023, lors de la session ordinaire de l’Assemblée générale de la Commission nationale marocaine pour l’éducation, les sciences et la culture, présidée par Dr Chakib Benmoussa, ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement Préscolaire et des Sports, Président de la Commission, et en présence de M. Jamal Eddine El Aloua, Secrétaire Général de la Commission, ainsi que des membres de la Commission.

Au début de son intervention, le Directeur général de l’ICESCO a félicité la Commission nationale marocaine à l’occasion du 65ème anniversaire de sa création, saluant les relations étroites et fructueuses fondées sur la coopération et la coordination entre l’ICESCO et la Commission.

Il a également réaffirmé l’engagement de l’ICESCO à soutenir les efforts de développement dans les domaines de l’éducation, des sciences et de la culture dans ses États membres, en particulier au Royaume du Maroc, pays du siège, dans lequel l’ICESCO bénéficie du soutien continu de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu le protège, ainsi que du gouvernement marocain.

De même, il a souligné que l’Organisation a adopté le slogan « L’ICESCO que vous voulez » en reconnaissance du rôle crucial des commissions nationales dans l’orientation des organisations internationales vers le plus haut niveau d’efficacité et de compatibilité avec les besoins nationaux dans leurs domaines de compétence.

A l’issu de son allocution, Dr AlMalik a appelé à redoubler d’efforts pour concilier la préservation des éléments de l’authenticité patrimoniale, culturelle et linguistique, et la promotion de la créativité et de l’innovation, souhaitant plein succès à la réunion de la Commission.

Une session spéciale a ensuite été tenue pour célébrer le 65ème anniversaire de la création de la Commission nationale marocaine pour l’éducation, les sciences et la culture. Cette session a vu l’annonce des lauréats de la première édition des Prix de la Commission nationale, qui a été lancée en 2022 en partenariat avec l’ICESCO, en plus de l’annonce de la parution du livre français de Mme Naima Berrada intitulé :« Si les murs de Fès pouvaient parler », qui a été parrainé par l’Organisation et la Commission nationale.