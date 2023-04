Le président de la république reçoit le ministre turc de l’Industrie et de la Technologie VIDEO

Bakou, 4 avril, AZERTAC

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a reçu le 4 avril le ministre turc de l’Industrie et de la Technologie, Mustafa Varank.

Présentant ses félicitations pour la fabrication de la première voiture électrique turque Togg, le président de la République s’est dit satisfait qu’on en ait amenée une à Bakou, et pour laquelle il exprimé sa gratitude à son homologue turc.

Le président azerbaïdjanais a qualifié la présence du deuxième exemplaire de cette voiture en Azerbaïdjan de manifestation des relations d’amitié et de fraternité entre les deux pays.

Rappelant sa rencontre d’hier avec Selcuk Bayraktar, directeur technique de l’entreprise turque Baykar, le président Ilham Aliyev a déclaré que le pays frère avait fabriqué ces dernières années des produits de haute technologie dans les domaines de l’industrie de défense et de l’industrie civile. Le chef de l’Etat azerbaïdjanais a souligné que cela avait été possible grâce à l’intelligence, au talent et au travail du peuple turc sous la direction du président turc Recep Tayyip Erdogan, et a décrit le lancement de la production en série de la voiture électrique Togg comme un bon exemple à cet égard.

Le chef de l’Etat a félicité le président turc et le peuple turc ami et frère pour toutes ces réalisations obtenues.

Mustafa Varank a déclaré que le président et le peuple turcs étaient fiers que le deuxième exemplaire de la voiture Togg se trouve en Azerbaïdjan.

Au cours de l’entretien, les parties ont exprimé leur satisfaction quant au développement des relations amicales et fraternelles entre l’Azerbaïdjan et la Türkiye dans différents domaines, dont l’industrie et de la technologie, et ont échangé sur les perspectives de la coopération entre les deux pays frères.