Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères rencontre le chef du bureau du CE en Azerbaïdjan

Bakou, 5 avril, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Djeyhoun Baïramov, a rencontré mardi le chef du Bureau du Conseil de l'Europe (CE) à Bakou, Petr Sich.

Les parties ont discuté des questions figurant à l’agenda de la coopération actuelle entre l’Azerbaïdjan et le Conseil de l’Europe, et de la situation actuelle dans la région.

Les discussions ont porté sur le vaste programme de coopération entre l’Azerbaïdjan et le Conseil de l’Europe, l’accent étant mis sur l’importance des plans d’action adoptés pour développer les relations entre l’Azerbaïdjan et le Conseil de l’Europe, y compris le Plan d’action du Conseil de l'Europe pour l’Azerbaïdjan 2022-2025.

Djeyhoun Baïramov a informé de manière détaillée Petr Sich de la situation actuelle en période post-conflit dans la région, des projets de restauration et de construction de grande envergure en cours de réalisation par l’Azerbaïdjan dans les territoires libérés, de l’ouverture des liaisons de transport et de communication dans la région, des mesures prises par l’Azerbaïdjan en matière de normalisation des relations entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie. Le ministre a qualifié le non-respect par l’Arménie de ses obligations, le refus de retirer ses troupes des territoires azerbaïdjanais, le transport des ressources naturelles de l’Azerbaïdjan par la route de Latchine, conçue pour être utilisée uniquement à des fins humanitaires, d’obstacle à la paix et à la stabilité dans la région. Il a jugé infondées les allégations de « crise humanitaire » et de « blocus » visant à jeter une ombre sur la manifestation pacifique des représentants de la société civile azerbaïdjanaise sur la route de Latchine contre les activités illégales de l’Arménie et à tromper la communauté internationale.

Petr Sich a souligné le développement réussi des relations Conseil de l’Europe-Azerbaïdjan basées sur une compréhension et une confiance réciproques, soulignant l’importance des visites et des contacts mutuels dans le développement des relations.

Les parties ont également procédé à un échange de vues sur d’autres questions d’intérêt mutuel.