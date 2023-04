Les présidents azerbaïdjanais et tadjik ont eu une rencontre élargie aux délégations VIDEO

Douchanbé, 5 avril, AZERTAC

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev et son homologue tadjik Emomali Rahmon ont eu le 5 avril, à Douchanbé, une rencontre élargie aux membres des délégations.

Ayant souhaité la bienvenue au président azerbaïdjanais, le président Emomali Rahmon a dit :

- Cher Ilham Heydar oglu,

Chers amis azerbaïdjanais,

C’est avec grand plaisir que je vous accueille au Tadjikistan. Nous sommes sincèrement ravis de votre visite d’État, cher Ilham Heydar oglu. Nous considérons cette visite comme une bonne occasion pour discuter en détail des questions d’actualité des relations tadjiko-azerbaïdjanaises et de déterminer de nouveaux points de croissance.

Les peuples tadjik et azerbaïdjanais partagent des liens traditionnels d’amitié qui ont de longues racines historiques. Il est encourageant de constater que les liens interétatiques entre nos pays se développe désormais de manière constante sur un large éventail de questions. Il couvre les domaines politique, commercial, économique, scientifique, technique, culturel, humanitaire et bien d’autres. Nous accordons une attention constante à l’expansion globale de la coopération mutuellement bénéfique avec la République d’Azerbaïdjan, tant sur une base bilatérale qu’au sein des organisations internationales et régionales. Je suis convaincu que les accords que nous allons conclure aujourd’hui enrichiront l’agenda de nos relations d’un contenu qualitativement nouveau. Bienvenue une fois encore ! Vous avez la parole, cher Ilham Heydar oglu. Je vous en prie.

X X X

Le président Ilham Aliyev a dit :

- Merci, cher Emomali Charifovitch, de l’invitation et l’hospitalité. Je suis très heureux de visiter à nouveau votre beau pays pour poursuivre avec vous notre dialogue politique très actif et amical.

Comme vous l’avez mentionné, les peuples de nos pays interagissent activement depuis longtemps, et il est très gratifiant que pendant la durée de nos relations interétatiques, qui se développent depuis plus de 30 ans, nous ayons réussi à établir une base très solide sur laquelle nous sommes arrivés ensuite à construire notre amitié.

Comme vous l’avez noté, nous coopérons activement à la fois sur le plan multilatéral et surtout bilatéral. Nous coopérons toujours très sincèrement et en bons amis. Au cours de la visite d’État, bien sûr, nous allons prendre de nouvelles décisions, signer de nombreux documents qui détermineront le développement futur de nos relations. Nous reviendrons en détail sur l’agenda général – les très grandes perspectives la sphère commerciale et économique, des transports et de la logistique, et dans le domaine de la politique d’investissement.

Je voudrais saisir cette occasion pour vous féliciter, ainsi que tout le peuple frère du Tadjikistan, pour les grandes réalisations en matière de développement socio-économique et une croissance aussi rapide de la ville de Douchanbé. J’ai effectué plusieurs visites au Tadjikistan et j’ai eu l’occasion de constater personnellement une dynamique positive dans le développement du pays et, bien sûr, de la capitale, et je tiens à vous en féliciter.

Encore une fois, merci beaucoup pour l’hospitalité et nous avons hâte de travailler ensemble à l’avenir. Merci.