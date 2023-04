Coopération dans le domaine des échanges touristiques entre l'Azerbaïdjan et le Venezuela au menu des discussions

Bakou, 6 avril, AZERTAC

Aujourd'hui, nous avons tenu une rencontre à l'Association des agences de tourisme d'Azerbaïdjan dans le cadre de la participation de la délégation du ministère vénézuélien du tourisme et du tour-opérateur VENETUR au 19e Salon international d'Azerbaïdjan « Tourisme et Voyages » (AITF 2023). Au cours de la rencontre, nous avons discuté des plans de coopération dans le domaine des échanges touristiques entre l'Azerbaïdjan et le Venezuela.

C’est ce qui ressort de la déclaration de l’ambassadeur de la République bolivarienne du Venezuela en Azerbaïdjan, Christopher Alberto Martinez Berroteran, dans son interview accordée à l’AZERTAC.