L’intégration de la diaspora azerbaïdjanaise au Canada a été beaucoup appréciée

Bakou, 6 avril, AZERTAC

Dans le cadre de sa visite au Canada, Fouad Mouradov, président du Comité d’État en charge de la Diaspora, a rencontré Robert Oliphant, secrétaire parlementaire du ministère des Affaires étrangères du Canada.

Le secrétaire parlementaire a été informé de la politique diasporique de l’Azerbaïdjan, de l’activité du Comité, l’existence des 50 millions d’Azerbaïdjanais dans plus de 70 pays du monde. Il a été mentionné que suite aux recommandations du président azerbaïdjanais, des relations solides ont été établies avec les communautés azerbaïdjanaises à l’étranger, y compris les Azerbaïdjanais vivant au Canada.

Il a été noté que l’Azerbaïdjan moderne, un État leader du Caucase du Sud, était entré dans une nouvelle étape de son développement et que des travaux de construction de grande envergure étaient en cours dans les régions libérées de l’occupation arménienne. Il a été souligné que le peuple azerbaïdjanais souhaite établir une paix durable dans la région.

Robert Oliphant a beaucoup apprécié l’intégration de la diaspora azerbaïdjanaise dans la société canadienne. Le secrétaire parlementaire a déclaré que le Canada soutenait l’intégrité territoriale internationalement reconnue de l’Azerbaïdjan. Il a jugé positifs les travaux réalisés par la communauté azerbaïdjanaise au Canada pour améliorer l’image de leur patrie historique.

Le président de la commission a dit espérer que les relations bilatérales se développeront encore davantage.

Une deuxième réunion s’est tenue entre le président du comité et Al Pace, fondateur de « Pace Law Firm ». Le fondateur et directeur du cabinet d'avocats, Al Pace, a donné des informations détaillées sur les services juridiques fournis par la compagnie. Il a été souligné que la compagnie, fondée en 1981, compte plus de 160 avocats travaillant dans cinq bureaux et fournit des services dans plus de 38 langues.

Mentionnant qu’il est originaire de Lituanie, Al Pace a parlé des activités de la communauté lituanienne et du soutien de son entreprise aux projets de démarrage de la jeunesse lituanienne.

Le président du Comité a donné des informations détaillées sur la construction de la diaspora et l’intégration des membres de la communauté azerbaïdjanaise dans la société locale. Il a été souligné que les membres de la communauté azerbaïdjanaise à l’étranger sont principalement engagés dans le commerce et contribuent à l’économie des pays de résidence. Les discussions ont également porté sur l’élimination des problèmes d’intégration auxquels sont confrontés les Azerbaïdjanais et les perspectives de coopération.