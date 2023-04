Le ministère des Affaires étrangères : Les provocations arméniennes menacent gravement la paix et la sécurité régionales

Bakou, 11 avril, AZERTAC

Selon les informations du ministère de la Défense de la République d’Azerbaïdjan, le 11 avril, les unités des forces armées arméniennes stationnées en direction de la localité de Dygh de la région de Gorus ont tiré intensivement sur les positions de l’armée azerbaïdjanaise stationnées en direction de la région de Latchine. Des soldats azerbaïdjanais sont tombés en martyrs et ont été blessés à la suite de la provocation commise par le côté arménien.

Le fait que de telles provocations de la part de l’Arménie aient eu lieu sur fond des appels sérieux à des négociations sur un accord de paix par la communauté internationale montre que l’Arménie n’est pas intéressée par le processus de paix, selon le service de presse du ministère des Affaires étrangères. De telles provocations militaires de l’Arménie s’accompagnent en même temps d’actions et de déclarations politiques provocatrices.

Non seulement les provocations de l’Arménie contre l’Azerbaïdjan portent atteinte à l’intégrité territoriale et à la souveraineté de l’Azerbaïdjan, en violation des normes et principes du droit international, mais aussi menacent gravement la paix et la sécurité régionales.

Ces actions de l’Arménie doivent être rejetées et condamnées par la communauté internationale de manière sérieuse.

Afin d’empêcher les provocations de l’Arménie, les Forces armées de la République d’Azerbaïdjan prennent et continueront de prendre toutes les mesures nécessaires.

« Nous déclarons une fois de plus que la responsabilité des provocations causées par l’Arménie incombe entièrement à l’Arménie », a déclaré le ministère des Affaires étrangères dans son communiqué.