Le rôle de l’Arabie saoudite et du Pakistan dans la lutte contre le terrorisme et la promotion de la paix est salué

Bakou, 12 avril, AZERTAC

Des universitaires du monde islamique ont salué le rôle de l'Arabie saoudite et du Pakistan dans la lutte contre le terrorisme et la diffusion de la culture de la paix, lors de la conférence "Message de l'islam" qui s'est tenue lundi dernier dans la capitale pakistanaise, Islamabad, sous le titre : "Relations saoudo-pakistanaises". Efforts conjoints pour servir l'islam et les musulmans et lutter contre le terrorisme, selon le site web de l’Union des agences de presse de l’OCI.

Le Dr Abdullah Abdu Abdullah, un universitaire kényan de haut niveau, a salué les relations de l'Arabie saoudite avec la République islamique du Pakistan, ainsi que ses relations avec tous les pays arabes et islamiques et avec les pays du monde, ajoutant que le Royaume "représente le cœur battant de la nation". , et La Mecque est le baiser des musulmans, il est donc naturel pour nous de nous réjouir de la profondeur des relations fraternelles des pays islamiques avec Sa grande sœur est le Royaume d'Arabie Saoudite, que Dieu Tout-Puissant a distingué et choisi en en faisant le berceau de notre maître Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, le pays des Deux Saintes Mosquées et le pays de la révélation du Coran.

Il a souligné que "ce n'est caché à personne ce que le Royaume fait en termes de service à l'islam et aux musulmans, dans divers pays du monde, comme les dirigeants et les dirigeants du Royaume le ressentent depuis l'ère du fondateur, le roi Abdulaziz bin Abdul Rahman Al Saud, et jusqu'à cette ère prospère du roi Salman bin Abdulaziz." Et son prince héritier, le prince Muhammad bin Salman, avec les grandes responsabilités qui leur ont été confiées, et par conséquent, ils ont exploité toutes leurs capacités et fourni tout ce qui est précieux et précieux pour servir l'islam et faciliter et aider les musulmans.

Pour sa part, le Dr Abd al-Latif Sajid, spécialiste du hadith et de ses sciences et maître de conférences à l'Université islamique d'Islamabad, a déclaré : "Nous saluons ces efforts bénis et saluons l'organisation de cette conférence dans la capitale pakistanaise".

Il a ajouté que la conférence a un grand rôle positif dans le soutien et le renforcement des relations fraternelles qui existent depuis plusieurs décennies, non seulement au niveau des deux leaderships, gouvernements et des deux peuples frères, mais aussi au niveau de la nation islamique. .

Du Koweït, l'imam et prédicateur de la mosquée du ministère des Awqaf et des affaires islamiques, le Dr Hafez Muhammad Ishaq Zahid, a déclaré que la tenue d'une telle conférence en ces jours bénis est une exigence très importante pour soutenir les efforts déployés pour renforcer les relations bilatérales entre les deux pays, le Pakistan et l'Arabie Saoudite.

Il a souligné que les relations entre les deux pays soutiennent les efforts existants pour mettre en évidence et clarifier la vérité de notre vraie religion, la religion de l'islam, la religion de la paix, et affirmer qu'il s'agit de la religion de la miséricorde, de l'amour, de l'altruisme, de la modération et la modération, et non la religion de l'extrémisme, du terrorisme, du militantisme et autres accusations sans fondement.

Le professeur Musa Ayagi, professeur d'université au Nigéria, a confirmé que la Conférence sur le message de l'Islam, dans sa cinquième session, se déroule dans des circonstances extrêmement importantes et complexes, et qu'en fait, elle est arrivée au bon moment, car les musulmans d'aujourd'hui ont un besoin urgent d'une conférence aussi importante parce que ses sujets, ses thèmes et son titre contemporain doivent être étudiés et fertilisés avec des idées. Des chercheurs pour fournir des solutions appropriées, de nouvelles idées et des recommandations pratiques qui contribuent à renforcer l'unité de la nation, à renforcer la cohésion de ses sociétés et des peuples, et soutenir les efforts visant à soutenir des solutions pacifiques et à exposer les dangers de la violence, de l'extrémisme et du terrorisme.

Professeur adjoint du Département de doctrine et de philosophie à la Faculté des fondements de la religion de l'Université islamique internationale d'Islamabad, le Dr Sajida Muhammad Jamil Qureshi, a salué la tenue de telles conférences en raison de leur importance et de leur rôle dans le renforcement des relations fraternelles entre le Royaume et le Pakistan et en transmettant le message de l'islam, un message de sécurité, de paix et d'amour au monde, et en affirmant que l'islam est une religion d'amour, et en rejetant la haine, l'extrémisme et le sectarisme haineux sous n'importe quel nom.

Elle a ajouté qu'à travers cette conférence, l'importance du rôle des érudits, des prédicateurs et des prédicateurs de mosquées est démontrée pour promouvoir la paix, la tolérance, la concertation et la coexistence pacifique entre les peuples du monde, et pour mettre en garde contre les affrontements, la violence, la déviance, et l'extrémisme qui contredisent la tolérance de l'Islam.

Elle a souligné que ces conférences jouent un rôle majeur en réunissant des dirigeants, des universitaires, des prédicateurs, des pays, des organisations et institutions internationales des droits de l'homme sur une plate-forme unique qui vise à diffuser l'approche modérée modérée, à promouvoir la paix et à préparer un plan médiatique éducatif intégré pour combattre les idées erronées et déviantes, affronter les courants et les groupes extrémistes et protéger la jeunesse du pays contre le terrorisme et l'extrémisme.

Pour sa part, le Dr Abu Bakr Muhammad Thani, doyen du Collège d'éducation de l'État de Jiggao et imam et prédicateur de l'État, a déclaré que celui qui ignore le Royaume d'Arabie saoudite et ce sur quoi il a été fondé est celui qui s'étonne de ses prises de position fermes et de sa politique sage qui s'est bâtie sur des fondations solides maîtrisées par le raffinement, après réflexion, délibération et délibération avec fermeté et amour de la paix pour le monde entier. .

Il a ajouté que la politique qui est dans cet état doit produire des relations stables et ne pas être ébranlée par les rafales de vent, et il ne fait aucun doute que la Conférence Message de l'Islam a réussi avant qu'elle ne commence car son titre était "Relations saoudo-pakistanaises : relations conjointes". Efforts to Serve Islam and Muslims and Combat Terrorism » et ce titre parle de lui-même et est une preuve concluante de ce qui a été enraciné dans les fondements de la politique saoudienne et de son souci de construire des ponts de communication, de coordination et de coopération fructueuse avec les pays frères pour renforcer les partenariats. pour parvenir à la paix mondiale et combattre les idées partisanes destructrices produites par l'extrémisme et l'extrémisme.

Le professeur Suleiman Al-Abi Youssef, professeur d'arabe à l'Université d'Abuj, au Nigeria, a déclaré que les relations saoudo-pakistanaises renforcent le statut de la nation, soutiennent les efforts de paix et combattent l'extrémisme, le terrorisme et ceux qui appartiennent à cette idéologie déviante.

Il a ajouté : De ce point de vue, nous espérons que cette conférence obtiendra le grand succès espéré, étant donné le grand besoin du monde entier pour la « paix », qui est un pilier des axes de la conférence et représente l'épine dorsale de la vie car sans paix il n'y aura pas de sécurité et vice versa.