Communiqué de la Communauté de l’Azerbaïdjan occidental concernant la torture sur un soldat azerbaïdjanais non armé par des Arméniens

Bakou, 14 avril, AZERTAC

La Communauté de l’Azerbaïdjan occidental a publié un communiqué sur les photos et vidéos des médias arméniens concernant un militaire des forces armées azerbaïdjanaises, les mains attachées derrière le dos, torturé par les forces de l’ordre arméniennes et d’autres personnes.

« Les médias arméniens ont diffusé des photos et des vidéos concernant un militaire non armé de l’armée azerbaïdjanaise, les mains liées derrière le dos, qui a été torturé par les forces de l’ordre de ce pays et d’autres personnes. C’est une autre preuve évidente de la grave violation par l’Arménie de ses obligations au titre de la Convention de Genève, de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et d’autres actes internationaux importants, et de la haine ethnique et de la discrimination raciale généralisées à l’encontre des Azerbaïdjanais dans ce pays.

La terre de Zenguézour, qui était principalement peuplée d’Azerbaïdjanais qui ont ensuite été expulsés à l’époque, a de nouveau été témoin de la torture des Azerbaïdjanais par l’Arménie. Les organisateurs de ce crime impitoyable visent à approfondir encore plus la querelle entre les peuples et à dissuader les Azerbaïdjanais de revenir là-bas en créant un climat de peur.

La Communauté de l’Azerbaïdjan occidental condamne fermement ce crime odieux et exhorte la communauté internationale à évaluer juridiquement ces actes du gouvernement arménien et des auteurs de crimes et à assurer la libération immédiate et inconditionnelle des militaires azerbaïdjanais qui se sont perdus en passant dans la zone contrôlée par l’Arménie en raison des conditions météorologiques défavorables », indique le communiqué.