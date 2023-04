Ilham Aliyev : La fête de Pâques est un symbole de renouveau et de sentiments de miséricorde et de compassion

Bakou, 14 avril, AZERTAC

« De nombreuses opportunités ont été créées pour que toutes les minorités ethniques et religieuses, y compris la communauté chrétienne, puissent bénéficier correctement de leurs valeurs nationales et spirituelles, chérir leurs traditions, leur langue et leur culture dans la République moderne d’Azerbaïdjan, connue comme l’une des adresses du multiculturalisme dans le monde », a déclaré le président Ilham Aliyev dans son message de félicitations adressé à la communauté chrétienne orthodoxe d’Azerbaïdjan.

« Il est louable que nos citoyens de confession orthodoxe, qui vivent dans un climat aussi démocratique et tolérant, soient étroitement impliqués dans tous les domaines de notre vie publique et politique avec des membres des autres confessions, apportant une contribution digne au développement global de notre État indépendant », a souligné le chef de l'État.

La fête de Pâques est un symbole de renouveau, de fraîcheur et de sentiments de miséricorde et de compassion », a ajouté le président Ilham Aliyev.