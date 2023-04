Le satellite pionnier de fabrication turque décolle dans l'espace

Bakou, 15 avril, AZERTAC

Le satellite pionnier de fabrication turque, IMECE, a décollé dans l'espace ce samedi à 09h47depuis la base aérienne de Vandenberg dans l'État américain de Californie, selon les médias turcs.

Le lancement du premier satellite turc d'observation de la Terre à haute résolution a été reporté vendredi en raison de conditions météorologiques défavorables.

Quel sera l'objectif de ce satellite ?

Avec l'inauguration d’IMECE, la Türkiye enverra la première caméra satellite électro-optique dotée d’une résolution inférieure au mètre dans l’espace.

Cette dernière, conçue pour satisfaire les besoins de la Türkiye en imagerie satellitaire à haute résolution, fonctionnera en orbite simultanée avec le soleil à une altitude de 680 kilomètres.

Le satellite peut prendre des images du monde entier sans restriction géographique, et soutiendra la Türkiye dans de nombreux domaines tels que la détection et le diagnostic de cibles, l’analyse des catastrophes naturelles, de la cartographie et des applications agricoles.

Alors que l'IMECE peut capter une zone de 1000 kilomètres de long et 16,73 kilomètres de large en une seule prise, il peut également télécharger les images qui seront transmises de la station au sol avec un débit brut de 320 mégaoctets/seconde.