À l’occasion de la Journée internationale des monuments et des sites : l’ICESCO souligne la nécessité d’utiliser les technologies modernes pour sauvegarder et valoriser le patrimoine du monde islamique

Bakou, 17 avril, AZERTAC

La Journée internationale des monuments et des sites, célébrée le 18 avril de chaque année, est une occasion pour rappeler l’importance du patrimoine culturel matériel et immatériel à travers le monde, et dans le monde islamique en particulier. Ce dernier regorge de riches trésors patrimoniaux diversifiés et authentiques, qui témoignent de sa contribution à l’édification de la civilisation humaine.

A cette occasion, l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) réitère son appel à préserver et valoriser le patrimoine du monde islamique et à le promouvoir à l’échelle internationale, afin de mettre en avant l’importance majeure de sauvegarder, valoriser et inscrire ce patrimoine sur les listes internationales, indique le site officiel de l’ICESCO.

L’ICESCO saisit cette occasion pour souligner l’importance de mettre en avant la diversité du patrimoine dans ses États membres et les exhorte à déployer les efforts nécessaires pour protéger les monuments et sites historiques. A cet effet, l’ICESCO rappelle ses efforts inlassables pour protéger le patrimoine au sein des États membres, notamment la création d’un centre du patrimoine dans le monde islamique, l’organisation de sessions de formation pour renforcer les capacités des professionnels de ce domaine, le lancement d’un portail électronique pour faire connaître ce patrimoine au public, en plus de l’inscription de plus de 430 sites, monuments et éléments culturels du patrimoine sur les listes du patrimoine dans le monde islamique de l’ICESCO depuis 2019.

A cet égard, l’ICESCO appelle tous les États et les organismes civils à intensifier les efforts communs pour préserver le patrimoine civilisationnel et culturel du monde islamique, en particulier dans les zones de conflit, ainsi qu’à renforcer les lois et règlements qui criminalisent le trafic illicite des antiquités, qui sont un patrimoine humain devant être transmis de génération en génération.

L’ICESCO appelle également à l’utilisation de la technologie moderne et de l’intelligence artificielle pour préserver et sauvegarder ces sites et monuments patrimoniaux en utilisant les dernières méthodes techniques, ainsi qu’à la mise en place de plateformes interactives afin de faire connaître les sites et monuments patrimoniaux et de sensibiliser le public à l’importance de ces sites dans la civilisation humaine.