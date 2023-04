Aujourd’hui, c’est la Journée internationale des Monuments et des Sites

Bakou, 18 avril, AZERTAC

Le 18 avril, c’est la Journée internationale des Monuments et des Sites.

En 1982, l'ICOMOS (Conseil international des monuments et des sites) a établi le 18 avril comme Journée Internationale des Monuments et des Sites, suivi par l'adoption par l'UNESCO lors de sa 22ème Conférence Générale.

L’objectif de la Journée internationale des monuments et sites est d’encourager les communautés locales et les individus à travers le monde à considérer l’importance du patrimoine culturel dans leurs vies, leurs identités et leurs communautés, et de promouvoir la prise de conscience de sa diversité et de sa vulnérabilité et des efforts nécessaires pour le protéger et le conserver.

La Journée Internationale des Monuments et des Sites offre une occasion opportune de présenter des stratégies visant à promouvoir le plein potentiel de la recherche et de la pratique de la conservation du patrimoine pour offrir des voies résilientes au climat afin de renforcer le développement durable, tout en plaidant pour des transitions justes vers des futurs à faible émission de carbone.