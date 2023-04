Moments d’une vie dédiée au peuple : 1985

Bakou, 18 avril, AZERTAC

A l’occasion du 100e anniversaire de la naissance d’Heydar Aliyev, éminent homme politique et homme d'État, fondateur de l'Azerbaïdjan indépendant moderne, l’AZERTAC présente les moments les plus importants de la vie et des activités politiques exceptionnelles du leader national par ordre chronologique.

Le 25 janvier. Le premier vice-président du Conseil des ministres de l’URSS, Heydar Aliyev, a tenu une grande réunion du conseil d'administration du ministère des Transports et de la Construction.

Le 30 janvier. Il est intervenu lors de l'assemblée générale du Comité central du Syndicat des travailleurs du ministère des Routes, des Transports ferroviaires et de la Construction et des Transports de l'URSS.

Les 20-23 février. En tant que candidat au député du Soviet suprême de l'URSS, il a tenu un certain nombre de rencontres à Bakou.

Le 26 février. Il a reçu l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Pologne en URSS, Stanislaw Kociolek.

Le 29 mars. Il s’est entretenu avec le ministre espagnol des Transports, du Tourisme et des Communications, Enrique Baron Crespo.

Le 1er avril. Il a pris la parole lors de la cérémonie d'ouverture de l'exposition du jubilé national hongrois à Moscou.

Le 27 mai. Il est intervenu lors de l'ouverture de l'exposition internationale « Santé – 85 » à Moscou.

Le 25 juin. Il s’est entretenu avec le directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé, Halfdan Theodor Mahler.

Les 21-23 juin. Il a effectué une visite de travail à Kazan.

Le 14 juillet. Son interview a été publiée dans le journal « Moskovskiye Novosti ».

Le 20 août. Il a reçu le ministre de la Défense de la République de Finlande, Veikko Pihlajamäki.

Le 16 novembre. Il a prononcé un discours lors de la conférence électorale des cheminots de Kourgan.

Les 30 novembre - 3 décembre. Il est intervenu lors du II Congrès du Parti de Travail d’Angola.

X X X

Le 29 septembre, le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a signé un décret portant déclaration de l’an 2023 « Année Heydar Aliyev » dans le pays. Le 10 mai 2023 marquera le 100e anniversaire de la naissance d’Heydar Aliyev, leader national du peuple azerbaïdjanais, fondateur de l’État azerbaïdjanais indépendant, homme politique et homme d’État exceptionnel.