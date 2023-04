Le président de la République reçoit le ministre israélien des Affaires étrangères MIS A JOUR VIDEO

Bakou, 19 avril, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev a reçu mercredi 19 avril, le ministre israélien des Affaires étrangères Eli Cohen, co-président de la Commission mixte.

Saluant les relations azerbaïdjano-israéliennes, le président de la République a dit que les deux pays entretenaient de bonnes relations politiques. Le président Ilham Aliyev a qualifié l’ouverture de l’ambassade d’Azerbaïdjan en Israël d’indicateur du haut niveau des relations, et a souligné que ces liens étaient basés sur l’amitié, la confiance mutuelle, le respect et le soutien. Affirmant que l'agenda de la coopération bilatérale s’était élargie, le chef de l’Etat a particulièrement souligné l’activité de la Commission mixte entre le Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan et le Gouvernement de l’Etat d’Israël, et a dit espérer qu’elle puisse contribuer à la diversification des relations.

Soulignant que le processus de modernisation de l’économie était mis en œuvre avec succès en Azerbaïdjan, le président Ilham Aliyev a évoqué l’importance de l’échange d’expériences dans le domaine des technologies, y compris les concepts d’énergie verte, de ville intelligente et de village intelligent. Le chef de l’Etat a mis l’accent sur les conditions créées dans la Zone de libre-échange d’Alat, notant qu’il existait de bonnes opportunités pour les entreprises israéliennes d’y opérer et de proposer de nouveaux projets. L’importance d’examiner les possibilités de participation de la SOCAR à l’exploitation des ressources en hydrocarbures en Israël a également été mise en valeur.

Le ministre israélien des Affaires étrangères a salué l'ouverture de l'ambassade d'Azerbaïdjan dans son pays, exprimant l'espoir qu'elle contribuerait aux relations stratégiques entre les deux nations. Le ministre a exprimé sa gratitude pour l’ouverture de l’ambassade et a souligné que les relations israélo-azerbaïdjanaises étaient stratégiques. Eli Cohen a dit que les relations amicales existaient non seulement entre les deux États, mais aussi entre les peuples des deux pays.

Le ministre israélien des Affaires étrangères a souligné qu’il était accompagné d’une importante délégation et a évoqué les relations bilatérales dans le secteur du tourisme, affirmant que le nombre de touristes israéliens visitant l’Azerbaïdjan était en hausse. Il a noté que les échanges commerciaux entre les deux pays étaient en augmentation, ajoutant qu'il existait de nombreuses opportunités pour les augmenter encore davantage.

L’existence des grandes opportunités pour le développement de la coopération dans l’économie, l’énergie, l’agriculture, des énergies renouvelables, des investissements, de la science, de l’éducation, la culture, le tourisme, la sécurité et d’autres domaines a été soulignée lors de la rencontre. Il a été noté que l’Azerbaïdjan était intéressé par l’expérience d’Israël dans la gestion des ressources en eau, la désalinisation de l’eau de mer, la prévention de la désertification et le développement l’agriculture dans le désert et le semi-désert.