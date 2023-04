Le président azerbaïdjanais : L’ouverture de l’ambassade d’Azerbaïdjan en Israël est l’indicateur du haut niveau des relations

Bakou, 19 avril, AZERTAC

« L’Azerbaïdjan et Israël entretiennent de bonnes relations politiques. L’ouverture de l’ambassade d’Azerbaïdjan en Israël est l’indicateur du haut niveau de nos relations », a déclaré le président de la République Ilham Aliyev lors de sa rencontre avec Eli Cohen, ministre israélien des Affaires étrangères, co-président de la Commission mixte.

Le président azerbaïdjanais a souligné que les liens entre les deux pays étaient basés sur l’amitié, la confiance mutuelle, le respect et le soutien. Affirmant que l'agenda de la coopération bilatérale s’était élargie, Ilham Aliyev a particulièrement souligné l’activité de la Commission mixte entre le Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan et le Gouvernement de l’Etat d’Israël et a dit espérer qu’elle puisse contribuer à la diversification des relations.