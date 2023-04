Mehriban Aliyeva partage une publication relative à l’Aïd el-Fitr

Bakou, 21 avril, AZERTAC

La première vice-présidente de la République d’Azerbaïdjan, Mehriban Aliyeva, a partagé sur son compte Instagram officiel une publication relative à l’Aïd el-Fitr.

« Je présente mes vœux chaleureux à l’ensemble du peuple azerbaïdjanais et aux musulmans du monde à l’occasion de la fête bénie de l'Aïd el-Fitr, qui appelle les gens à la bienveillance, à la miséricorde et à la compassion, à faire preuve d’attention et se soin à son entourage, à sa famille et ses proches. Qu’Allah exauce vos prières et accepte votre jeûne ! Je souhaite à chacun d’entre vous excellente santé, amour, joie et bonne humeur ! Que cette fête éveille des intentions pures et bienveillantes dans les cœurs, apporte les bénédictions, la sérénité et le bonheur dans chaque foyer, la paix et la prospérité dans chaque pays ! ».