Aujourd’hui, c’est la Journée Internationale du multilatéralisme et de la diplomatie au service de la paix

Bakou, 24 avril, AZERTAC

Aujourd’hui, le 24 avril, c’est la Journée Internationale du multilatéralisme et de la diplomatie au service de la paix.

Le multilatéralisme et la diplomatie sont essentiels pour accomplir des progrès en matière de paix et de sécurité, de développement durable et de droits de l’homme – les trois piliers de l’Organisation des Nations Unies. L’engagement de régler les différends par des moyens pacifiques, ainsi que la volonté absolue de préserver les générations futures du fléau de la guerre, font partie des principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies.

Des problématiques comme les crises humanitaires et migratoires, les changements climatiques ou la pandémie de COVID-19 traversent les frontières et nécessitent une attention et une action collectives. Les progrès technologiques ont également un impact sur le paysage politique et socio-économique ainsi que sur les relations entre les États.

Cette Journée internationale est donc l’occasion de réaffirmer les principes de la Charte des Nations Unies et d’encourager les prises de décision multilatérale et la diplomatie pour parvenir à un règlement pacifique des conflits entre nations.