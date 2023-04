Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev félicite son homologue israélien Isaac Herzog

Bakou, 25 avril, AZERTAC

Au cours de la période écoulée, Israël a obtenu d’importants succès dans tous les domaines et figure parmi les pays les plus développés du monde, indique la lettre de félicitations du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev adressée à son homologue israélien Isaac Herzog à l'occasion du 75e anniversaire de l'indépendance de l'État d'Israël.

Le chef de l’Etat a souligné qu'il était gratifiant que les relations azerbaïdjano-israéliennes se soient développées de plus en plus et aient atteint le niveau d'aujourd'hui. Ceci est basé sur une solide amitié séculaire et une sympathie mutuelle qui unit les deux peuples.

« Aujourd'hui, le haut niveau de notre dialogue politique crée des conditions favorables à l'expansion et à l'enrichissement de nos activités mutuelles dans les domaines de l'économie, de l'énergie, des hautes technologies, de l'éducation et autres. Je suis sûr que l'ouverture des représentations du commerce et du tourisme de l'Azerbaïdjan en Israël, ainsi que l'ouverture de l'ambassade cette année contribueront au développement ultérieur de nos relations interétatiques.

Je crois que, nous poursuivrons avec succès nos efforts mutuels pour profiter pleinement du grand potentiel de l'amitié et de la coopération entre l'Azerbaïdjan et Israël », lit-on dans la lettre de félicitations.