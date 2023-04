Bakou, 27 avril, AZERTAC

Les tomates sont riches en vitamine C, en vitamine K, en potassium et en folate, et en autres nutriments importants. La tomate doit sa couleur rouge à un antioxydant appelé lycopène, selon le site le Passeport Santé.

Les tomates sont de véritables alliées beauté.

Les tomates contiennent des antioxydants tels que la vitamine C et le lycopène, qui peuvent aider à protéger la peau contre les dommages causés par les radicaux libres.

La tomate est également riche en vitamine B (graines) elle apporte un teint éclatant et affine l’épiderme fatigué ! La tomate est très efficace pour traiter les peaux grasses et prévenir les problèmes de peau.

Les tomates réduisent le risque de cancer

Le lycopène présent dans les tomates peut réduire le risque de certains types de cancer, tels que le cancer de la prostate, le cancer du poumon et le cancer du sein.

Les tomates sont peu caloriques

Les tomates sont faibles en calories et riches en fibres (environ 15 calories pour 100g). La tomate ne contient que de faibles quantités de glucides (3 %), protéines (1 %) et lipides !

De plus, la tomate est constituée à 94% d’eau, elle contribue donc à l’hydratation de l’organisme ! La tomate est excellente pour attaquer les mauvaises graisses et les éliminer plus facilement.