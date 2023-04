Mehriban Aliyeva partage une publication relative au centenaire de l’académicienne Zarifa Aliyeva

Bakou, 28 avril, AZERTAC

La première vice-présidente azerbaïdjanaise Mehriban Aliyeva a partagé sur son compte Instagram officiel une publication relative au 100e anniversaire de la naissance de l’académicienne Zarifa Aliyeva.

« Aujourd’hui, on fête le 100e anniversaire de la naissance de Zarifa Aliyeva. Moi, comme chaque personne ayant eu la chance de connaître cette personne bienveillante et sincère, je me souviens de son visage plein de bonté et le garde précieusement en mémoire ! », lit-on dans la publication de la première vice-présidente.