L'UNESCO approuve huit nouveaux sites de démonstration en écohydrologie

Bakou, 29 avril, AZERTAC

L'UNESCO a approuvé huit nouveaux sites de démonstration en écohydrologie au Brésil, au Chili, en Italie, au Pakistan, en Pologne, en Sierra Leone, en Tunisie et au Royaume-Uni. Avec ces nouveaux sites, le réseau mondial de sites de démonstration en écohydrologie de l'UNESCO compte désormais 37 sites dans 26 pays, indique le site officiel de l’organisation.

Les huit nouveaux sites ont été approuvés par le Comité consultatif scientifique du programme d'écohydrologie de l'UNESCO lors de sa réunion des 14 et 15 décembre 2022 au siège de l'UNESCO à Paris, en France. Cette décision fait suite à un appel à candidatures lancé par le Programme hydrologique intergouvernemental de l'UNESCO au début de la même année.

Les huit nouveaux sites de démonstration en écohydrologie sont les suivants: Rivière Santo Antonio, Brésil ; Quebrada Parque, Chili ; Val Di Cornia, Italie ; Le projet sustianbale WATer management in the lower Cornia valley through demand REduction, aquifer REcharge and river REstorationREWAT Ville de Radom, Pologne ; Éco-technologies durables de l'Université nationale des sciences et de la technologie - Campus principal de l'Université nationale des sciences et de la technologie (NUST) ; Parc national de la péninsule de la Western Area, Sierra Leone ; OMELI Lagune de Ghar El Melh, Tunisie ; Eddleston Water, Écosse, Royaume-Uni.