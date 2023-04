Le président turc remercie son homologue azerbaïdjanais pour les maisons dont les premières pierres ont été posées à Kahramanmaras

Bakou, 29 avril, AZERTAC

« Je suis très reconnaissant à mon frère Ilham pour les maisons dont les premières pierres viennent d’être posées à Kahramanmaras », a dit le président de la République de Türkiye Recep Tayyip Erdogan, dans son discours lors du Festival de l’aérospatial et de la technologie TEKNOFEST à Istanbul.

Appréciant le soutien de l'Azerbaïdjan dans l'élimination des conséquences du tremblement de terre en Türkiye, Recep Tayyip Erdogan a dit : « Au cours de cette période, l'état et le peuple azerbaïdjanais ont montré ce qui voulait dire l'amitié et de la fraternité. »

Il convient de noter que l'État azerbaïdjanais construira une cité composée d'un millier de maisons, d'écoles, de mosquées et d'autres infrastructures dans la province de Kahramanmaras, où le tremblement de terre s'est produit. Ce complexe résidentiel devrait être construit et mis en service d'ici un an.