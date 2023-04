L’ICESCO annonce les lauréats des prix des projets les plus innovants des jeunes pour la paix

Bakou, 29 avril, AZERTAC

L’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) a le plaisir d’annoncer les noms des lauréats de son prix récompensant les projets les plus innovants des jeunes pour la paix, dans le cadre de l’édition 2022 du Programme de formation des femmes et des jeunes au leadership pour la paix et la sécurité de l’ICESCO, visant à établir l’approche « Paix à 360° » en se fondant sur une méthodologie multidisciplinaire dans la formation et la mobilisation des jeunes leaders, selon le site web de l’ICESCO.

Les jeunes ambassadeurs de la paix, membres de l’édition 2022 dudit programme, ont concouru en présentant 30 projets créatifs et innovants qui traitent de la paix dans ses différentes dimensions, en application pratique de la formation qu’ils ont reçue au cours du programme, et afin de les inciter à prendre l’initiative pour promouvoir et maintenir la paix.

Un jury de différentes spécialités, composé de quatre secteurs et départements de l’ICESCO, a tenu une série de réunions et de délibérations pour évaluer les projets participants sur la base de leur capacité à contribuer à la promotion de la paix et de leur degré d’innovation et de durabilité. Les résultats ont abouti à la sélection de cinq gagnants, qui recevront chacun 2000US$, en plus du soutien et des conseils d’experts et d’ambassadeurs de la paix pour mettre en œuvre leurs projets.

Ont remporté les prix :

Mme Grace Orao, de la République du Kenya, avec le projet Centre de la paix.

M. Anas Hameeyae, du Royaume de Thaïlande, avec le projet Hackathon de la paix.

M. Sibite Hassan, de la République du Pakistan, avec le projet Théâtre de la paix.

Mme Faiznat Mze Issilame, de la République des Comores, avec le projet Exposition de la paix.

Mme Aoussinsa Pierrette Tizi, de la République du Cameroun, avec le projet de réinsertion des femmes anciennement affiliées à Boko Haram dans la province du Mayo-Sava.

Il convient de rappeler que le Programme de formation des jeunes au leadership pour la paix et la sécurité de l’ICESCO a formé plus de 80 jeunes hommes et femmes qui sont devenus ambassadeurs de l’ICESCO pour la paix, et l’Organisation aspire à former 500 ambassadeurs de paix d’ici 2025.