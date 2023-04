Le président azerbaïdjanais reçoit le vice-président exécutif de la compagnie Boeing MIS A JOUR

Bakou, 30 avril, AZERTAC

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a reçu, dimanche 30 avril, Stanley Deal, président et chef de la direction de Boeing commercial Airplanes et vice-président exécutif de la compagnie Boeing.

L’accord, qui a été récemment conclu pour l’achat de 8 avions Boeing 787 Dreamliner, entre l’Azerbaïdjan et la compagnie Boeing a été souligné comme un événement marquant lors de l’entretien. La coopération fructueuse et fiable de plusieurs années entre l’Azerbaïdjan et Boeing a été mise en valeur.

Au cours de l’entretien, les grands travaux réalisés en Azerbaïdjan dans le secteur des transports, l’ouverture de nouveaux aéroports et le fait que l’Azerbaïdjan est devenu un important hub de transport international et régional ont été évoqués.

L’importance d’ouvrir de nouvelles destinations au Karabagh et au Zenguézour oriental a été soulignée, et les parties se sont déclarées convaincues que les relations de coopération continueraient de se développer.

L’excellente organisation de la course de Formule 1 en Azerbaïdjan a été évoquée et l’importance de l’énorme afflux de touristes en Azerbaïdjan a été soulignée lors de la rencontre. Il a été noté que l’Azerbaïdjan était devenu un espace accueillant des événements réputés et que le pays contribuait à la coopération internationale.