Le président de la République : Si l’Arménie ne veut pas la paix, il n’y aura pas de paix

Bakou, 3 mai, AZERTAC

« Si l’Arménie ne veut pas la paix, il n’y aura pas de paix. Il y a des pays qui n’ont pas signé d’accord de paix. Nous le savons par l’histoire, mais ce ne sera bon ni pour l’Arménie ni pour la région et bien sûr pas pour l’Azerbaïdjan. Par conséquent, nous espérons toujours qu’ils seront raisonnables et qu’ils n’utiliseront pas les mêmes tactiques que celles qu’ils ont utilisées à l’époque de l’occupation, lorsque l’ancien groupe de Minsk était opérationnel », a fait savoir le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans son discours lors de la 4e Conférence internationale portant sur le thème « Façonner la géopolitique de la Grande Eurasie : du passé au présent et au futur » consacrée au 100e anniversaire de la naissance du Leader national Heydar Aliyev à Choucha.