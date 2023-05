Cérémonie de pose de la première pierre du bâtiment de l’Hôpital central dans la ville de Goubadly

Goubadly, 4 mai, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a pris part aujourd’hui à la cérémonie de pose de la première pierre du bâtiment de l’Hôpital central, d’une capacité totale de 91 lits.

Le président azerbaïdjanais a été informé du projet du bâtiment de l’hôpital.

Il a été indiqué que cet établissement médical, qui sera construite sur une superficie de plus de 4,5 hectares, sera composé d’un bâtiment administratif et des centres hospitalier et ambulatoire.

Le chef de l’Etat a posé la première pierre du bâtiment de l’établissement de santé.