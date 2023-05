Un tronçon de 8,2 km de l’autoroute Chukurbeyli-Djabraïl-Hadrout s’ouvre à la circulation

Khodjavend, 5 mai, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev a pris part aujourd’hui à l’ouverture du tronçon de 8,2 km de l’autoroute Chukurbeyli-Djabraïl-Hadrout.

Le président du Conseil d’administration de l’Agence nationale des routes, Saleh Mammadov, a informé le chef de l’État des travaux réalisés.

L’ancienne route de 42 km a été raccourcie de 2,3 km et remplacée par la nouvelle de 39,7 km.

Six ponts ont été construits sur l’autoroute à quatre voies avec 18 arrêts de bus mis en place.

La nouvelle autoroute traversera les régions de Khodjavend, Fuzouli et Djabraïl et reliera une vingtaine de localités, dont le bourg de Hadrout et la ville de Djabraïl.